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«الشباب والرياضة» تنظم مشروع قوافل حياة كريمة بالبحر الأحمر

كتب:

ماهر هنداوي
10:18 م | السبت 06 مايو 2023
مشروع قوافل حياة كريمة

مشروع قوافل حياة كريمة

نظمت وزارة الشباب والرياضة «الإدارة المركزية لتنمية النشء» من خلال الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، فعاليات مشروع قوافل حياة كريمة بمحافظة البحر الأحمر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجرى التنفيذ بقريتي «أم الحويطات بسفاجا والعوينة في القصير» بمشاركة أكثر 1500 من النشء.

ندوات لتوعية الفتيات

وتضمنت الفعاليات مجموعة من الندوات لتوعية الفتيات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وجهاز شؤون البيئة للتوعية البيئية، بالإضافة إلى جلسة تعريفية للمؤتمر الوطني للنشء لمناقشة محاور إنجازات الدولة المصرية ودور النشء في المجتمع وربطه بقضايا الوطن.    

جلسة لبرنامج «قيمنا من تراثنا»

وعلى هامش القوافل، جرى تنفيذ جلسة لبرنامج «قيمنا من تراثنا» بالتعاون مع الأزهر والكنيسة، علاوة على تنفيذ بعض الأنشطة الترويحية والرياضية والفنية، وتنظيم مجموعة من الورش «الرسم على الوجه ومسرح العرائس»، بالإضافة إلى الأنشطة الكشفية لتنمية مهارات غير الكشفيين.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.