«مكانة الوطن في الإسلام».. لقاء توعوي لخريجي الأزهر بمطروح

أكد الشيخ سامي عبيد عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، أن حب الأوطان مرتبط ارتباطاً وثيقاً بفطرة الإنسان السوية التي فطر الله الناس عليها وهو جزء لا يتجزأ من عقيدته السليمة؛ فحبّ الوطن والحفاظ عليه مقصد هام من مقاصد الشرع الحنيف.

مكانة الوطن في الاسلام

وانطلق اللقاء الديني، مساء اليوم، لرواد مسجد العوام في مطروح تحت عنوان "مكانة الوطن في الاسلام"، حيث أوضح "عبيد" أن الإنسان قد جبل وفطر على حب وطنه؛ وأن الله تعالى، جعل نعمة الأوطان والأمن فيها من أجل وأهم النعم التي تستوجب شكرها بالحفاظ عليها وأداء حقوقها.

الحفاظ على الوطن وتماسكه

ومن جانبه شدد فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العظيم، عضو فرع دار الإفتاء بمحافظة مطروح ببيان بضرورة الحفاظ علي الوطن وتماسكه ، والعمل علي تنميته و ازدهاره، كذلك ضرورة الدفاع عن الوطن وحمايته بأفعالنا وليس فقط بالأقوال والشعارات والهتافات، ويجب على المسلم أن يُظهر حبه لوطنه بالالتزام بالقوانين والأنظمة، والمحافظة والحرص على سلامة ممتلكاته، وأن يؤدي مهامه ووظائفه بإخلاصٍ وحب، وأن يحافظ على مال الوطن وثرواته، ويعمل على نشر الأخلاق الفاضلة ويتحلّى بها.

نبذ أسباب الاختلاف والفرقة بين الأفراد والجماعات

ونبه علي ضرورة نبذ أسباب الاختلاف والفرقة بين الأفراد والجماعات وإقامة شرع الله تعالي، في كلّ الأمور، لأن ديننا الحنيف أمرنا بالتكاتف والتعاضد دون عصبيةٍ، أو عنصريّةٍ، أو تفريقٍ، أو إقامة جماعات، وأحزاب، وفِرَق متباغضة ومتننافرة .

تآلف أفراد الوطن

وأوصى المحاضرين بتآلف أفراد الوطن مع بعضهم البعض، ونشر قيم ومشاعر التآخي والمحبّة والمودّة بينهم، ممّا يجعلهم كالجسد الواحد في مواجهة الظروف المختلفة التي تُواجه الوطن ،قيام الفرد بالواجبات المتعلّقة بحقّ الجوار، والأخوّة، والقرابة، والأرحام؛ وفاءً، وحبّاً، وانتماءً لوطنه.