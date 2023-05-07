تشكيل المكتب التنفيذي الجديد لنادي القصة.. وإعلان أسماء اللجان قريبا

أعلن الدكتور السيد نجم، الأمين العام لنادي القصة، تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية في الدورة الجديدة، الذي أسفر عن تشكيل المكتب التنفيذي للنادي بعد استقرار الأوضاع.

وقال «نجم»، إنّ الجمعية العمومية للدورة الجديدة عُقدت بعد فترةٍ من المعاناة عقب توفيق الأوضاع مع وزارة التضامن ثم تشكل المجلس الجديد.

أعضاء المكتب التنفيذي في نادي القصة

وأضاف أنّ المكتب التنفيذي تشكّل لنادي القصة، ويضم محمد السيد عيد رئيسًا حسن الجوخ نائب للرئيس محمد ناصف سكرتير عام النادي، والدكتور السيد نجم أمين الصندوق، مؤكدا: «قريبًا سننشر أسماء اللجان ومقرري وأعضاء اللجان».

نادي القصة

ونادي القصة من الجمعيات الثقافية العريقة المعنية بالإبداع الأدبي أسسها الأديب يوسف السباعي منذ أكثر من نصف قرن عام 1954، كان مقرها في شارع قصر العيني، وتعاقب على رئاسته عمالقة الفكر والأدب في مصر والوطن العربي في الستينيات ومن بينهم يوسف السباعي، وإحسان عبدالقدوس، ونجيب محفوظ.