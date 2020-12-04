نادي القصة بأسيوط يعلن عن أسماء الفائزين بجائزته السنوية

أعلنت الأمانة العامة لمؤتمر نادي القصة بأسيوط، عن نتائج تحكيم الجائزة السنوية تحت اسم "دورة الأديب الكبير الراحل عبدالجواد خفاجي" تكريما وتخليدا لذكره واسهاماته في الحياة الثقافية والأدبية.

صرح بذلك الأديب أشرف عكاشة رئيس مجلس إدارة نادي القصة بأسيوط، اليوم، مشيرًا إلى أن تكريم الفائزين سيتم خلال مؤتمر القصة السنوي والمقرر عقده بقصر ثقافة أسيوط خلال شهر ديسمبر الجاري.

وقال "عكاشة" أن القاص أحمد محمد حنفي محمود "محافظة الإسكندرية" فاز بالمركز الأول عن قصته المعنونة بـ "الذي طفا على جبهة الإسفلت" بينما فاز بالمركز الثاني القاص عصام عبدالجابر مهران "محافظة سوهاج" والمركز الثالث القاصة عبير عبدالظاهر ندا "محافظة القاهرة" عن قصة "عندما قلت لا"، في حين فائز بجائزة الراعي القاصة رجاء عبدالحكيم توفيق "محافظة قنا" عن قصة من حكايات الولد".

يذكر أن الأديب الكبير الراحل عبدالجواد خفاجي من مواليد 1958 بقرية القارة وهي إحدى قرى أبوتشت التابعة لمركز قنا بجنوب مصر، كتب في القصة القصيرة والرواية والشعر بنوعيه (الفصيح والعامي) والمسرحية والدراسات الأدبية والنقدية، وصدرت له عددًا من الكتب ومنها روايات الراقصة والعجوز والحذاء وأرض الخرابة وعودة الفلوس وبغلي المجلي وأرض الخرابة وسيرة العريان ومقدمة في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، وله عددًا كبير من الاسهامات الثقافية في مختلف الصحف العربية، فضلاً عن مشاركات ثرية في الحياة الثقافية بمختلف المحافظات.

ومن جانب آخر أعلنت أمانة جائزة الشاعر سيد عبدالرازق عن الفائزين بجوائزها في فروع الشعر الفصيح والشعر العامي بعدد 8 فائزين من 6 محافظات وهي القاهرة والقليوبية والاسكندرية والمنيا وسوهاج واسيوط وفقًا للأديب علي عبدالرازق المشرف العام على الجائزة الذي أعلن تكريم الفائزين في احتفالية ثقافية تقام بقصر ثقافة أسيوط ضمن فعاليات مؤتمر نادي القصة السنوي وذلك خلال شهر ديسمبر الجاري.