رئيس جامعة حلوان: نعمل على تطوير الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين

قال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إنّ ملف الطلاب الوافدين يأتي على رأس أولويات خطة الجامعة، والاهتمام بالطلاب الوافدين من العوامل التي لها مدلول كبير في تحقيق جودة التعليم ورفع التصنيف الدولي للجامعة، كما أنّ الطلاب الوافدين هم القوة الناعمة وسفراء للجامعة ولمصر في بلادهم مؤكدًا أن لديه طموحات واسعة لتطوير منظومة الطلاب الوافدين.

قواعد البيانات الخاصة بالطلاب الوافدين

ودعا رئيس جامعة حلوان، إلى توفير واستكمال وتنقيح قواعد البيانات الخاصة بالطلاب الوافدين، ووضع ضوابط وآليات واضحة محددة للتيسير عليهم في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، ومنحهم خدمات مميزة وتوفير الإقامة الملائمة لهم والاحتياجات الأساسية من الإقامة والأنشطة الطلابية ووضع استراتيجيات للتعامل مع الطلاب تتسم المرونة الأكاديمية والإدارية، وتوفير البرامج الدراسية والأنشطة من أجل احتضان الطلاب الوافدين بجامعة حلوان.

وطالب رئيس الجامعة، مكتب الوافدين، بالعمل على تيسير ومتابعة إجراءات القيد والتسجيل والتخرج للطلاب داخل الجامعة، وتوفير الرعاية الكاملة للطلاب الوافدين داخل الجامعة، والمساعدة في حل المشكلات الدراسية والإقامة وغيرها داخل وخارج الجامعة، ووضع خطط جديدة مبتكرة لتوفير سكن وإقامة لهم على أعلى مستوى بالجامعة، وتحديد الاحتياجات المطلوبة من أجل ممارسة الطلاب الأنشطة الطلابية الثقافية والرياضية والفنية وغيرها داخل الجامعة خلال فترة دراستهم.

توفير الرعاية الكاملة للطلاب الوافدين

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، مع أعضاء مكتب الوافدين، بحضور الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبدالغني، مدير مكتب الوافدين، والدكتورة منار فودة، نائب مدير مكتب الوافدين، والدكتور محيي سامي، والدكتور عادل المهدي، نواب إدارة الوافدين، ومحمد ناصر، أمين الجامعة، وهشام رفعت، ومها عبدالرحيم، وفريدة محمد، أمناء الجامعة المساعدين.