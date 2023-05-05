قبل انطلاقها غدا.. عقوبة الغش في الامتحانات والمحظورات على الطلاب

حذرت مديريات التربية والتعليم من الغش في الامتحانات، وذلك قبل انطلاق امتحانات الترم الثاني 2023 لمختلف المراحل الدراسية غدا السبت، حيث وضعت الوزارة آليات متعددة لمكافحة الغش الإلكتروني داخل اللجان خصوصًا في امتحانات الثانوية العامة، أبرزها اصطحاب الهاتف المحمول وحيازته داخل اللجان الامتحانية وذلك لاعتبارها جريمة تبلغ عقوبتها الحرمان من سنة دراسية كاملة.

تستعرض «الوطن» عقوبة الغش في الامتحانات والمحظورات والعقوبات لكل مخالفة منهم في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

عقوبة الغش في الامتحانات

وبالتزامن مع انطلاق امتحانات الترم الثاني 2023، فإنّه فيما يخص عقوبة الغش في الامتحانات بحسب القانون رقم 205 لسنة 2020 الخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، فقد نصت على التالي:

الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات. غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد عن 200 ألف لكل من قام بطبع أو نشر أو أذاع أو روّج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة. الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألفًا، أو إحدى هاتين العقوبتين، لمن يشرع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. حرمان الطالب من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته إذا ارتكب غشًا أو شرع فيه. يتم اعتبار الطالب راسبًا في جميع المواد.

تعليمات الغش في الامتحانات

وتضمنت تعليمات الغش في الامتحانات والمحظورات التي يجب على الطلاب تجنبها داخل اللجان الآتي: