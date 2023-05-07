ما عقوبة إلقاء المخلفات في الشارع؟.. حبس وغرامة

يتجاهل قطاع كبير من المواطنين عقوبات إلقاء القمامة في الشارع، والتي تتسبب في التأثير السلبي على البيئة، إذ حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، عقوبة من يلقي أو يتخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.

عقوبة فرز المخلفات في غير الأماكن المخصصة

ونصت المادة 71 من القانون، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من يرتكب الأفعال التالية:

كل من ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع، أو الأماكن المخصصة لذلك.

فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.

تسليم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.

وأضاف قانون العقوبات أنّه في حالة العودة للسلوك ذاته، تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة.

اشتراط الحصول على ترخيص

ويشار إلى أن المادة (29) من القانون، تنص على أنه لا تجوز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول علي ترخيص يصدر من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا للترخيص ومدته وآليات إصداره والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به وضوابط تجديده وحالات وقفه أو إلغائه.