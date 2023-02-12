ما عقوبة ممارسة ختان الإناث في قانون العقوبات؟.. «التضامن» توضح

أكدت وزارة التضامن الإجتماعى، أنّ قانون العقوبات نص على عقوبة ممارسة ختان الإناث، مشيرة فى حملتها لمناهضة الممارسات الضارة ضد حقوق البنات، إلى المادة رقم 10 لسنة 2021 ، والتي تنص على «يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات».

ختان الإناث يتسبب فى مضاعفات صحية خطيرة

وأوضحت الوزارة أنّ ختان الإناث يتسبب في مضاعفات صحية خطيرة مثل النزيف والصدمة العصبية والتلوث نتيجة استخدام أدوات غير نظيفة إلى جانب احتقان مزمن في الحوض، لافتة إلى أنّ القانون نص على أنه في حال إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

عقوبة الترويج والتشيجيع على ختان الإناث

ولفتت التضامن على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الإجتماعىي «فيسبوك»، على أن يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكررا من القانون، كما يُعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.