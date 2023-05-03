مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي اليوم الأربعاء 3-5-2023

بعد تغير مواعيد الساعة وفقا للتوقيت الصيفي، اختلفت مواقيت الصلوات الخمس، لذا يحرص كثيرون على معرفة المواعيد والمواقيت الجديدة للصلاة تبعا لكل مدينة ومحافظة على حدة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية من بوابة «الوطن»على مدار الساعة، نستعرض من خلال التقرير التالي تفاصيل مواقيت ومواعيد الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي، وفق ما كشفت عنه الهيئة العامة للمساحة المصرية اليوم الأربعاء 3-5-2023.

مواقيت الصلاة بمحافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:36

موعد أذان الشروق: 6:11

موعد أذان الظهر: 12:52

موعد أذان العصر: 4:29

موعد أذان المغرب: 7:34

موعد أذان العشاء: 8:58

مواقيت الصلاة بمحافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:40 صباحًا.

موعد الشروق: 6:15 صباحا

موعد أذان الظهر: 12:56 مساء.

موعد أذان العصر: 4:36 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:39 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:05 مساءً.

مواقيت الصلاة بمدينة طنطا

موعد أذان الفجر: 4:36 صباحًا.

موعد الشروق: 6:12 صباحا

موعد أذان الظهر: 312:57 مساء.

موعد أذان العصر: 4:31 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:34 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:00 مساءً.

مواقيت الصلاة بمحافظة أسيوط

موعد أذان الفجر: 4:45 صباحًا.

موعد الشروق: 6:17 صباحا

موعد أذان الظهر: 12:52 مساء.

موعد أذان العصر: 4:24 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:28 مساءً.

موعد أذان العشاء: 8:50 مساءً.

مواقيت الصلاة بمدينة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:46 صباحًا.

موعد الشروق: 6:14 صباحا

موعد أذان الظهر: 12:45 مساء.

موعد أذان العصر: 4:12 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:17 مساءً.

موعد أذان العشاء: 8:35 مساءً.