مواقيت الصلاه بالتوقيت الصيفي اليوم الجمعة 5 مايو

أعلنت هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة ليوم الجمعة الموافق 5 مايو الجاري في القاهرة والجيزة والمحافظات الأخرى، والتي يبحث الكثيرون عنها بسبب تغيير المواعيد جراء الرجوع للتوقيت الصيفي.

وتضمنت المواقيت الصلاة الخمس، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، والتي يحرص المسلمون على الصلاة في مواعيدها المحددة. ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الهيئة لتقديم خدمات إسلامية متكاملة للمواطنين، وتيسير الوصول إلى المعلومات الدينية الهامة التي يحتاجها المسلمون في حياتهم اليومية، ونوضح في التقرير التالي، تفاصيل مواقيت الصلاة، على هذا النحو:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:42 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:51 مساء.

موعد أذان العصر: 4:27 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:33 مساءً.

موعد أذان العشاء: 8:59مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنصورة

موعد أذان الفجر: 4:30 صباحًا.

أذان الظهر: 12:51 صباحًا.

أذان العصر: 4:30 مساءً.

أذان المغرب: 7:36 .

أذان العشاء: 9:02 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:37 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:58 مساء.

موعد أذان العصر: 4:36 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:42 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:09 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:41 صباحا.

أذان الظهر: 12:47 صباحًا.

أذان العصر: 4:15 مساءً.

أذان المغرب: 7:23 مساءً.

أذان العشاء: 8:43 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:44 صباحًا.

أذان الظهر: 12:46 صباحًا.

أذان العصر: 4:11 مساءً.

أذان المغرب: 7:19 مساءً.

أذان العشاء: 8:38 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:39 صباحا.

أذان الظهر: 12:48 مساء.

أذان العصر: 4:19مساءً.

أذان المغرب: 7:26 مساءً.

أذان العشاء: 8:47 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 4:27 صباحًا.

أذان الظهر: 12:50 مساء.

أذان العصر: 4:29مساءً.

أذان المغرب: 7:35 مساءً.

أذان العشاء: 9:02 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:37 صباحًا.

أذان الظهر: 12:45 صباحًا.

أذان العصر: 4:15 مساءً.

أذان المغرب: 7:22 مساءً.

أذان العشاء: 8:43 مساءً.