5 نصائح من أسقف شباب الإسكندرية لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

قدم الأنبا بافلي، أسقف عام كنائس المنتزه وشباب الإسكندرية، 5 نصائح لطلاب الثانوية العامة في قطاع المنتزه، مؤكداً لهم أن كثيرين مروا بمشاعر القلق التي يشعر بها طلاب الثانوية العامة، بل إن قديسين مروا بلحظات يأس وألم، إلا أن نعمة الله كانت تعينهم.

نصائح الأنبا بافلي لطلاب الثانوية العامة

وعدد الأنبا بافلي، نصائحه عبر عظته بعنوان: «طالب الثانوية العامة بين النجاح والفشل» خلال القداس الإلهي الذي خصص لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، بكنيسة الشهيدة مارينا والبابا كيرلس السادس بالدولي في منطقة العصافرة، مشيرا إلى أنه لا يوجد فشل تام، وأن هناك عدة خطوات تعمل على نجاح الشخص، وهي كالتالي:

- «أنت شاطر»، كونك أنك مهتم وتحمل الهم، فهذا معناه أنك شاطر وستنجح وتفرح أهلك وتبني مستقبلك.

- «رجاء حي»، أي أن يكون لك رجاء في الله الحي الذي يعينك، لأن أي شخص يمكنه الاعتماد على أعظم شخص في العالم، إلا أن الكتاب المقدس قال «لا تتكلوا على الرؤساء ولا بني البشر الذي ليس لديهم خلاص» فضع اتكالك على الله.

استثمار الوقت وحب المذاكرة

- الاهتمام بالوقت، وعدم الانشغال بأمور أخرى سوى مذاكرتك في تلك الآونة.

- حاول أن تنام جيدا، مع ضرورة اعتدال اليوم، أي أن يكون النوم مع منتصف الليل كأقصى شيء، لافتا إلى أن «النوم بدري مهم، لأنه مهما كان لديك كمية معلومات لن تستطع التعبير عنها إن لم تأخذ كفايتك من النوم».

- حب المذاكرة، لأن بالعلم تصبح إنسانا جيدا وتبني مستقبلا مميزا، بل وتستطيع أن تكون كأب أو أم تعليم أبنائك ومراعتهم.