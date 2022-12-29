الأنبا بافلي عن القمص المتنيح سيرافيم حنا: «فتح بيته للجميع»

ثمّن الأنبا بافلي، أسقف عام كنائس المنتزه بالإسكندرية، فضائل القمص المتنيح سيرافيم حنا، راعي كنيسة السيدة العذراء والملاك غبريال القبطية الأرثوذكسية، بمنطقة سيدي بشر قبلي، شرق الإسكندرية، والذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 60 عامًا، بعد صراع مع المرض، مؤكدًا أن أكثر ما ميزه هي صفة الحنان.

وأضاف الأنبا بافلي في عظته خلال صلاة الجنازة على روح القمص سيرافيم حنا، في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية: «أبونا سيرافيم كان لديه صفة الحنان، قلما أو يندر أن يكون رجل حنين، إلا أن الله أعطى أبونا سيرافيم هذه العطية وتاجر بها مثل الوزنات».

الأنبا بافلي: كان حنين على الجميع مثل المسيح

وتابع: «تحنن كما تحنن المسيح على الأرملة التي كانت تبكي، يتحنن على الخطاة كما يتحنن المسيح على الابن الضال»، مشيراً إلى أنه فتح بيته للجميع ولم يرد أحد سأله في شيء.

وأكد أن ما يميز الأب الكاهن هو أن يكون حنون لديه صفة الحنان، متمنيًا أن يمتلئ كافة الكهنة بالحنان، وأن يبادلهم الشعب تلك الصفة الجميلة، مختتما: «ربما كانت كلماته قليلة إلا أنه كان يجلس بجوار الجميع».

راعي الكنيسة: كان لديه أسلوب خفي في الخدمة

قال القمص ميخائيل شنودة، راعي كنيسة العذراء مريم بشارع سيف: «تاريخ الراحل 30 سنة كهنوت وقبلها 10 سنوات معلم الكنيسة، ولديه أسلوب خفي في الخدمة وحبب الشباب والشابات في الألحان والتسبحة».

وتابع: «كان دائم العطاء ولديه أسر مستترة كان يعولها، ظهروا والكنيسة عرفتهم بعد مرضه، فاتح بيته للجميع وبالأخص المرضى والمحتاجين».

وأشار إلى أنه ابتعد عن الإداريات بل وكان يبدي الخدمة على صحته ونفسه لآخر وقت على الرغم من صراعه مع المرض طوال الـ6 أشهر الماضية.

نياحة القمص سيرافيم حنا

ورقد في الرب القمص سيرافيم حنا اندراوس كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم والملاك غبريال، بسيدى بشر قبلى بالإسكندرية عن عمر يناهز 60 سنة، بعد خدمة كهنوتية قاربت حوالي 30 سنة.

ولد الأب المتنيح فى 23 نوفمبر 1962 وسيم كاهنًا في 19 يونيو 1992 بيد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث، ونال درجة القمصية فى 14 نوفمبر 2020 بيد صاحب القداسة البابا تواضروس الثاني.

البابا تواضروس ينعي القمص سيرافيم حنا

وبحسب بيان بطريركية الأقباط الأرثوذكس، فإن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تقدم بخالص العزاء لكل من الأنبا بافلي أسقف قطاع المنتزة بالإسكندرية، ولمجمع كهنة الإسكندرية، في نياحة أبونا المحبوب القمص سيرافيم حنا أندراوس، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.