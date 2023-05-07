انطلاق المؤتمر الدولي لـ«إعلام القاهرة» حول «صناعة المحتوى في العصر الرقمي»

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثامن والعشرين لكلية الإعلام جامعة القاهرة بعنوان «صناعة المحتوى الإعلامي في العصر الرقمي: الآليات والتحديات»، بمقر الكلية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة حنان جنيد عميد الكلية، ورئيس المؤتمر، والدكتورة وسام نصر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر.

مستقبل الإعلام

وقالت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام ورئيس المؤتمر، إنَّ المؤتمر يستشرف آفاق المستقبل الإعلامي وتحدياته، ويقدم رؤى علمية وعملية لمواجهة تلك التحديات محليًا وعالميًا وفق استراتيجية الجامعة ورؤية مصر 2030، مضيفة أنَّ كلية الإعلام تركز في اختيار موضوعات مؤتمراتها العلمية على مواكبة الأحداث على مستوى العالم لتقديم رؤية متميزة سابقة لعصرها.

وأضافت عميدة كلية الإعلام، أنَّ الكلية اتخذت وبدعم كامل من إدارة الجامعة كل الإجراءات واستكملت استعداداتها لعقد مؤتمر يناقش آخر التحديات المعاصرة، إيمانا من الجامعة والكلية بخطورة العمل الإعلامي وما يفرضه من تحديات تحتاج مواجهتها إلى رؤى أهل الاختصاص أكاديميًا ومهنيًا، وهو ما تقدمه فعاليات هذا المؤتمر.

أبرز محاور المؤتمر

كما أوضحت الدكتورة وسام نصر وكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر، أنَّ محاور المؤتمر تعكس مدي الانفتاح العلمي داخل كلية الإعلام على مختلف المدارس البحثية والعلمية في العالم للوصول إلى أفضل الرؤى لمواجهة التحديات المستقبلية للإعلام في ظل تنامي الثورة التكنولوجية في مختلف وسائل الإعلام، وفى ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية المتلاحقة، بما يفرض العمل للوصول إلى رؤى متعددة تتلاقى في هدف واحد وهو القدرة على مواجهة التحديات وصولًا لمستقبل إعلامي أفضل، وهو ما يتضح في حجم المشاركة لباحثين وخبراء مصريين وعرب وأجانب، في حوار علمي يستهدف وضع روشتة لمواجهة التحديات.