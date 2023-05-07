وكيل «إعلام القاهرة»: المؤتمر الدولي للكلية يستهدف مواجهة التحديات الإعلامية

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثامن والعشرين، لكلية الإعلام جامعة القاهرة، ويستمر على مدار يومي 7 و8 مايو المقبلين، بعنوان «صناعة المحتوى الإعلامي في العصر الرقمي.. الآليات والتحديات» بمقر الكلية، بحضور أساتذة الإعلام وعدد من الخبراء العرب والأجانب.

وقالت الدكتورة وسام نصر، وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إنّ المؤتمر العلمي الدولي الثامن والعشرين في الكلية، يسعى إلى استشراق المستقبل الإعلامي وتحدياته وتقديم رؤى علمية لمواجهة التحديات وفق استراتيجية جامعة القاهرة ورؤية مصر 2030.

وأضافت وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة، خلال كلمتها في افتتاح المؤتمر العلمي الدولي للكلية، أنّ المؤتمر يتناول الذكاء الاصطناعي والميتافيرس وواقع المنصات العربية والمؤثرين واستراتيجات التسويق وصناع المحتوى الإعلامي الرقمي، وخطاب الكراهية في المحتوى الإعلامي الرقمي وكيفية التصدي له ومواجهته.

ورش تدريبية للطلاب والمعيدين

وأشارت الدكتورة وسام نصر، إلى أنّ المؤتمر يشهد عقد ورش تدريبية للطلاب والمعيدين، وكل هذه الفعاليات نتاج جهد كبير على مدار أشهر تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، ورئاسة الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

وتابعت وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أنّ المؤتمر سينتج عنه توصيات، من أجل الوصول إلى إعلام هادف ومواكب للثورة التكنولوجية وملتزم بضوابط المهنة.