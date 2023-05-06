رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

اليوم.. بدء مقابلات وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2022 جامعة القاهرة

كتب:

محمد عيسى
07:48 ص | السبت 06 مايو 2023
النيابة الإدارية _ ارشيفية

النيابة الإدارية _ ارشيفية

تفتح هيئة النيابة الإدارية أبوابها اليوم السبت أمام خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2022 لإجراء مقابلات شخصية، بعد إغلاق باب التقدم للوظيفة في 28 مارس الماضي، وتبدأ الهيئة اليوم مقابلات الجنسين من جامعة القاهرة.

مواعيد مقابلات معاون نيابة إدارية دفعة 2022

 ووفقاً لبيان رسمي صادر من النيابة الإدارية، تبدأ مقابلات المتقدمين لشغل الوظيفة من خريجي دفعة 2022 من كليات الحقوق والشريعة والقانون  اليوم السبت 6 مايو2023  في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر - ميدان النجدة.

تعليمات حضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية

وفقًا للنيابة الإدارية، تم تحديد مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2022 لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، وهي كالتالي:

- يجب الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

- يجب إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

- يجب الحضور للاختبار دون استخدام الهاتف المحمول.

- يتطلب الحضور اتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.

اقرأ المزيد:

الصين.. إجلاء المصريين من ووهان أثناء جائحة كورونا والدولة تحتضن 30 ألف عائد بعد الإجراءات الاحترازية

عضو «العليا الفيروسات» يحذر المواطنين: اتبعوا الإجراءات الاحترازية في رمضان

طالبة تخترع أول جهاز «روبوت» لتنفيذ الإجراءات الاحترازية في الإسكندرية

احتياطات للوقاية من متحور كراكي الجديد.. «اتبع الإجراءات الاحترازية»

«التعليم»: لم نصدر أي تعليمات بشأن الإجراءات الاحترازية داخل الفصول وننسق مع «الصحة»

‎ضوابط تفعيل الإجراءات الاحترازية في مدارس المحافظات.. بينها تطهير المنشآت

استشاري المناعة: عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية سبب انتشار الفيروس المخلوي
محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

مختص بتغطية الملف القضائي.