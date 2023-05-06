اليوم.. بدء مقابلات وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2022 جامعة القاهرة

تفتح هيئة النيابة الإدارية أبوابها اليوم السبت أمام خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2022 لإجراء مقابلات شخصية، بعد إغلاق باب التقدم للوظيفة في 28 مارس الماضي، وتبدأ الهيئة اليوم مقابلات الجنسين من جامعة القاهرة.

مواعيد مقابلات معاون نيابة إدارية دفعة 2022

ووفقاً لبيان رسمي صادر من النيابة الإدارية، تبدأ مقابلات المتقدمين لشغل الوظيفة من خريجي دفعة 2022 من كليات الحقوق والشريعة والقانون اليوم السبت 6 مايو2023 في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر - ميدان النجدة.

تعليمات حضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية

وفقًا للنيابة الإدارية، تم تحديد مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2022 لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، وهي كالتالي:

- يجب الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

- يجب إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

- يجب الحضور للاختبار دون استخدام الهاتف المحمول.

- يتطلب الحضور اتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.