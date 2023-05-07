جامعة القاهرة: جار إعداد مشروع كبير لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية

قال الدكتور محمد العطار، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إنه جار إعداد مشروع كبير لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية، وتوضيح دورها في التصنيفات الدولية التي تتماشى مع رؤية الدولة، ويكشف عنه قريبا، موضحا أن كلية الإعلام سيكون لها نصيب كبير في الفرع الدولي.

الذكاء الاصطناعي

وقالت الدكتورة درية شرف الدين، وزير الإعلام الأسبق، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن هناك تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي ظهر مؤخرا يهدد بصورة كبيرة البحث العلمي والمجال الإعلامي وعدد من المجالات العلمية، متمثل في روبوت اصطناعي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويلبي الإجابات عن الأسئلة العلمية والبحثية، موضحة أن هناك جوانب إيجابية وسلبية.

ضرورة مواجهة الإصدارات الجديدة

وأضافت خلال إلقاء كلمتها بمؤتمر كلية الإعلام جامعة القاهرة، تحت عنوان صناعة المحتوى الإعلامي في العصر الرقمي، بحضور كلا من الدكتور محمد العطار، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون البحث العلمي، والدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، أن العالم يتغير من حولنا، ولايمكن تفاديها والاستعداد له يجب أن يكون أسرع من ذلك من حيث التطوير في التعليم والثقافة والإعلام، موضحة أن مواجهة الإصدارات الجديدة يجب العمل عليها الفترة المقبلة ومواجهتها.