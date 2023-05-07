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جامعة حلوان: حريصون على دعم الطلاب للمشاركة في الملتقيات العلمية  

كتب:

أحمد أبوضيف
01:01 م | الأحد 07 مايو 2023
الدكتور السيد قنديل

الدكتور السيد قنديل

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، حرص إدارة الجامعة على رعاية وتشجيع أبنائها الطلاب للمشاركة بكل المسابقات والملتقيات العلمية والثقافية سواء كانت محلية أو دولية.

جامعة حلوان 

وأضاف رئيس جامعة حلوان، خلال متابعته لورشة العمل التأهيلية التى نظمتها إدارة رعاية الشباب بجامعة حلوان لإعداد الفريق المشارك في برنامج العباقرة الذي يقدمه الإعلامي عصام يوسف، أن الجامعة تعمل على تأهيل الطلاب من خلال عقد ورش العمل المختلفة لهم لتنمية مهاراتهم، بما يسهم فى الفوز وحصد المراكز الأولى.

وقال رئيس الجامعة إن الجامعة تقدم الدعم الكامل للطلاب وتشجعهم، ويجرى متابعتهم في كل التحديات التي يخوضها الفريق الذي يجرى اختياره لتمثيل الجامعة، متمنيا لهم دوام التوفيق خلال المراحل القادمة والعمل بجد للوصول إلى نهائي المسابقة وحصد الكأس والتمثيل المشرف لجامعة حلوان.

وأضاف أن الجامعة تذخر بالعديد من الطلاب المتميزين في كل المجالات والتخصصات والقادرين على المنافسة وبقوة في المحافل والمسابقات التي يشاركون بها، وخلال ورشة العمل تم التأكيد على أهمية الثقة بالنفس والقدرة على تخطي التحديات وإعداد الطلاب بشكل متكامل والتدريب والتأهيل والعمل بروح الفريق الواحد.

حاضر فى ورشة العمل الدكتور مؤمن عبد الفضيل إسماعيل عبد الفضيل بكلية الطب جامعة حلوان، وأقيمت ورشة العمل تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.