وزير التعليم العالي يشهد حفل تسليم منحة التميز الأكاديمي لطلاب الجامعة الألمانية

شهدت الجامعة الألمانية، احتفالية تسليم طلاب الجامعة الألمانية الدولية المتفوقين، منحة التميز الأكاديمي المقدمة من الهيئة الألمانية للتبادل العلمي، قبل قليل، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، والدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية في القاهرة، والدكتور يوليس جورج، رئس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية، والدكتور سعيد سليم عبدالناظر، رئيس الجامعة الألمانية الدولية، والدكتور كارستن مايكل، رئيس الهيئة الألمانية للتبادل العلمي.

العاصمة الإدارية تجني ثمارها

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّه حين بدأ العمل في العاصمة الإدارية الجديدة عام 2015، كان هناك تحدٍ كبير بالعمل على تحويل 170 ألف فدان إلى عاصمة متطورة، مشيرة إلى أنّه كان أحد أعضاء الفريق المخطط للعاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: «فخر كبير ما نشهده اليوم بجني ثمار العاصمة، من خلال وجود الطلاب وأولياء أمورهم داخل العاصمة».

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّه عند بداية العاصمة الإدارية كان هناك حلم كبير بوجود الجامعات داخل العاصمة الإدارية، وكان مخطط أن تجذب هذه الجامعات، المؤسسات إلى العاصمة، وبالفعل بدأت الجامعات الأجنبية في العاصمة، ونحن نرى اليوم إنجاز كبير لا يصدق بوجود الحياة داخل العاصمة، بل وتخريج طلاب من العاصمة الإدارية الجديدة وذلك في غضون 8 سنوات.

وأضاف عاشور، أنّ الجامعة الألمانية الدولية نموذج دولي قوي يحتذى به في العمل، حيث تعمل الوزارة من خلال الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، على جذب الجامعات الدولية التقنية والتي تقدم برامج العلوم البينية إلى مصر.

العلاقات المصرية الألمانية

من جانبه، قال الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، إنّ البرنامج الدراسي يعكس مدى تطور العلاقات المصرية الألمانية، مؤكدا أنّ هناك العديد من المؤسسات الاكاديمية والثقافية الألمانية التي توجد داخل مصر مثل مؤسسة جوتة والجامعات الألمانية.

أكد رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، أنّ العاصمة الإدارية هي عاصمة عالمية تجمع المجالات كافة داخلها، من مقر إداري ومؤسسات تعليمية وبحثية وثقافية ورياضية ومشروع بنية تحيتة ومشروعات نقل عالمية، مشيرا إلى أنّ العاصمة الإدارية بدأت جني ثمار ما تم بها من تخريج طلاب ودفعات.

أوضح أشرف منصور، أنّ المنح التي تقدمها الدولة الألمانية كان لها دور كبير في جذب الطلاب المصريين للتعليم الألماني في الجامعات الموجودة بمصر، مؤكدا أنّ الجامعات الألمانية ممولة من الدولة الألمانية ولا تهدف إلى الربح.

وأضاف الدكتور أشرف منصور، أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية لها دور كبير في التنسيق من أجل تقديم المنح الدراسية والعمل بالجامعات الألمانية بالقاهرة، مشيرا إلى أنّ الوزارة تسعى أن تكون الجامعة الألمانية نموذجا دوليا يحتذي بها.

من جانبه، أكد الدكتور يوليس جورج، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية، أنّ الجامعة الألمانية الدولية هي جامعة بحثية، وجميع الطلاب الحاصلين على المنح وعددهم 57 طالبا اليوم جرى اختيارهم على أساس أدائهم العلمي من خلال الكليات الخاصة بهم.

المنحة تشجيعية لمزيد من التفوق

وتابع جورج، موجّها حديثه للطلاب: «أعلم أنّكم متحمسون للمنحة، اعتبروها تشجيعا للتميز العلمي للاستمرار في طريقكم المتميز، أمامكم مستقبل صعب ويجب أن تكونوا على قدر من التطور لمواكبة التحديات الموجودة في العالم مثل الذكاء الاصطناعي».

وأكد يوليس، أنّ الجامعة الألمانية الدولية تقدم جميع الدعم للطلاب لمواكبة تلك التطورات المتسارعة التي توجد بالعالم، وهناك دور كبير يبذل لتطوير البرامج الدراسية داخل الجامعة بشكل مستمر.

ولفت رئيس الجامعة، إلى أنّ أولياء الأمور وجدوا الدعم في الجامعة الألمانية الدولية، والجامعة وفرت دعمًا ماليًا لـ1000 طالب خلال فترة كورونا بسبب الأزمة الاقتصادية، مشيدا بالتنسيق الذي فعّله الدكتور أيمن عاشور، على مستوى الجامعات والمنشآت التعليمية، كما أنّ التعليم العالي هي الشريك الأساسي في الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية بحسب اتفاقية الإنشاء.

وأشار رئيس الجامعة الألمانية، إلى أنّ اتفاقية إنشاء الجامعة كدولية خاصة كان في 2018، ولم يكونوا يتوقعوا التواجد بهذا العمق والنجاح، الذي لم يكن ليتحقق دون رعاية المتفوقين وتقديم المنح والدعم لهم، موضحا أنّ العاصمة الإدارية الجديدة والفكر الاستراتيجي للتعليم العالي بدأ يجني ثماره من خلال تقدم الجامعة الألمانية الدولية وتفوق طلابها.