الجامعة الألمانية تنظم مسابقة «الإسراع بالتغيير لحل أزمة المياه والصرف»

تزامناً مع الاحتفال بـ «اليوم العالمي للمياه 2023»، الذي يوافق 22 مارس من كل عام، قامت الجامعة الألمانية بالقاهرة بتنظيم مسابقة لطلابها تحت شعار «الإسراع بالتغيير لحل أزمة المياه والصرف الصحي»، وهو شعار اليوم العالمي للمياه للعام 2023، بجانب تنظيم حملة لتوعية مجتمع الجامعة وطلابها بقضايا المياه وأهمية الحفاظ على مواردها.

حملات التغيير السلوكي في المجتمع

وأكد الدكتور مصطفى بركة عميد كلية الهندسة وعلوم المواد ومدير برنامج الهندسة المدنية بالجامعة، على أهمية حملات التغيير السلوكي في المجتمع، للحفاظ على كل قطرة ماء في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، التي تهدد جهود التنمية.

وأشرفت الدكتورة شيرين البرادعي، الأستاذ المساعد ببرنامج الهندسة المدنية على المسابقة وعلى وضع محاورها بجانب المشاركة مع أعضاء هيئة التدريس بعرض عدد من الآراء المتعلقة بأزمة نقص المياه وتقييم الحلول المطروحة من جانب الطلاب لمعالجة تفاقم ظاهرة التغير المناخي الجائح وتأثير ذلك على الموارد المائية وندرة المياه.

برنامج الهندسة المدنية

واشار الدكتور بركة إلى مشاركة أكثر من 90 طالباً من برنامج الهندسة المدنية، تم تقسيمهم إلى 7 فرق، حيث قام كل فريق بحثي بعرض مشروعه المنفذ على هيئة ملصق الذي تم تصميمه مع شرح توضيحي للمشروع يتناسب مع الموضوع الرئيسي الذي رفعته الأمم المتحدة شعار لها هذا العام والذي يتمحور حول خطورة أزمة ندرة المياه والعمل على حلها.

ونوه بأن تلك الاحتفالية تأتي في إطار حرص الجامعة على مشاركة شبابها في مواجهة التحديات البيئية وإيجاد حلول استباقية مبتكرة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها الهدف السادس SDG 6 والخاص بضمان التوافر والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030.

شارك في الاحتفالية الدكتور ماجد حامد، أحد أهم خبراء البنك الدولى في الشرق الأوسط في مجال البيئة عبر تقنية Webex، حيث قدم شرحا وافيا عن مشاكل ندرة ونظافة المياه من وجهة النظر العلمية ومشاريع البنك الدولي في مجال البيئة والمياه، هذا بجانب مشاركة ماريا نيكولوفسكا من المنظمة الدولية للهجرة وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة تقدم الخدمات والمشورة للمهاجرين، والنازحين داخلياً نتيجة للكوارث الطبيعية، حيث تناولت ماريا في حديثها دور المياه وتأثيرها على المهاجرين والنازحين في إطار الصحة العامة.

وشهد ختام فاعليات أعمال الاحتفالية توزيع شهادات على الطلاب للإشادة بمجهودهم وأفكارهم البناءة.