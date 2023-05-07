النائب أيمن محسب: الحوار الوطني انفراجة حقيقية وبسمة أمل للأحداث الجارية

قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطني، إن مرحلة الإعداد والتجهيز الجيد للحوار الوطني استمرت فترة طويلة حتى نخرج بمعطيات ومقترحات وحلول منضبطة لهذه الأزمة التي نمر بها، مضيفا: «ظللنا فترة طويلة جدا لاستقبال كل المقترحات من شعب مصر بمختلف فئاته وأعماره ونوعه سواء كانوا متخصصين أو غير متخصصين».

الإعداد والتجهيز للحوار الوطني

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز» أننا تلقينا كل المقترحات التي تعدت الـ190 ألف مقترح، ومن ثم تصنيفها بشكل جيد مع دمج كل ماهو متشابه ومكرر، وبناءً على ذلك تشكلت كل اللجان المرتبطة للحوار الوطني وبلغ عددهم 19 لجنة تناقش كلا منهم العديد من المقترحات، مؤكدًا أن الحوار الوطني يمثل الانفراجة الحقيقية وبسمة الأمل للأحداث الجارية، لكي نخرج منها بحلول للمشكلات التي نعيشها.

استجابة القيادة السياسية للحوار الوطني

وتابع مقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطني، أن استجابة القيادة السياسية وإطلاقها للحوار الوطني ودعوتها لعقده وإصرارها على أن يتم بهذا الشكل المنضبط، يعطي أمل كبير لنا، لذلك كان يجرى العمل والتجهيز والإعداد للحوار الوطني بحماسة غير مسبوقة.