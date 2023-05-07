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«المعلمين» تكشف رؤيتها للمشاركة في الحوار الوطني.. منها مناقشة قانون النقابة

كتب:

سهيلة هاني
12:45 م | الأحد 07 مايو 2023
الحوار الوطني

الحوار الوطني

كشفت نقابة المعلمين، عن ورقة العمل التي تقدمت بها النقابة لأمانة الحوار الوطني، والتي تتضمن وجهة نظر المعلمين من خلال نقابتهم في أولويات العمل الوطني، مؤكدا أنّ الجمهورية الجديدة وضعت الحوار كإحدى أهم قواعدها، وتبادل الأفكار كضرورة مهمة، وهو ما ننتظر جميعا المشاركة بإيجابية وفاعلية في جلساته.

رؤية نقابة المعلمين في الحوار الوطني

وقال خلف الزناتي، نقيب المعلمين، إنّ أولويات عمل النقابة في الحوار الوطني، تهدف إلى الإسراع لمناقشة قانون النقابة الموجود في مجلس النواب، وإصدار شروط لرخصة مزاولة مهنة التدريس وتكون الجهة المختصة بها النقابة بهدف انتقاء الأفضل وتوفير المعلم الكفء، موضحا أنّ اهتمامات نقابة المعلمين تتواكب مع مجريات الوقت الراهن ويحقق آمال وطموحات المعلمين.

أولويات العمل الوطني 

وأضاف نقيب المعلمين، أنّ الحوار الوطني وكل المشاركين فيه، ومنهم نقابة المعلمين، عليهم مسؤولية استيعاب كل الأفكار والمقترحات، سواء سياسية، أو اجتماعية، أو اقتصادية، للخروج بتوصيات تحدد أولويات العمل الوطني.

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