«إكسترا نيوز» تبرز تقرير الوطن «الحوار الوطني خارطة طريق لإنعاش الأحزاب السياسية»

عرض برنامج «هذا الصباح»، من تقديم باسم طبانة، على قناة extra news، التقرير الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بالحوار الوطني، بعنوان «الحوار الوطني خارطة طريق لإنعاش الأحزاب السياسية»، وآخر حول القضاء على البطالة، بعنوان «الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.. كلمة السر للقضاء على البطالة».

مصر ستنهض بالصورة التي تستحقها

وقالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي: «الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني أعطتني أمل مفعم بالثقة بأن مصر ستنهض بالصورة التي تستحقها وجديرة بها، كان هناك ارتياح وثقة وبشرى في كل وجوه حاضري الجلسة الافتتاحية»، مشيرة إلى أننا شهدنا كم إنجازات كبيرة للغاية لا يستطيع احد إنكارها منذ 30 يونيو حتى الآن.

السيسي لديه ثقة في الحكم الموضوعي للجماهير

وأضافت «الشوباشي»، خلال حوارها لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم باسم طبانة، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنها حضرت الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بصفتها مدعوة وليست عضو لجنة وهكذا، والأمر الذي أعجبها وكان رائعًا في تلك الجلسة هي كون الرئيس السيسي لديه ثقة مطلقة في الحكم الموضوعي للجماهير المصرية، إذ انه عقد الحوار الوطني تحت الكاميرات وأمام الجميع وليس عقده في غرفة مغلقة.