شكري: مصر قلقة من استمرار المواجهات المسلحة في السودان الشقيق

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ مصر قلقة من استمرار المواجهات المسلحة والخرق المتكرر لإعلانات وقف إطلاق النار المتتالية، على النحو الذي يهدد بتدهور متسارع للأوضاع المعيشية الصعبة في السودان.

وأكد وزير الخارجية، خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب، بشأن سوريا والسودان وفلسطين، أهمية تضافر الجهود العربية في سبيل إعلاء مصلحة الشعب السوداني، ووقف الأعمال العدائية والمسلحة الجارية، واللجوء للحوار لمعالجة جذور الأزمة، وحل الخلافات التي ساهمت باندلاع الخلافات، لافتا إلى أنّ مصر بما لديها من تاريخ وروابط تاريخية وإنسانية مع السودان، حريصة كل الحرص على حقن دماء الشعب السوداني وعودة الهدوء والاستقرار لهم.

وتابع شكري: «مصر تدعم الجهود اللازمة لإيجاد حل سوداني مدعوم عربيا، يدعم الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والتعامل مع أزمته الحالية باعتبارها شأن داخلي سوداني، وضرورة أن تتسم أي عملية سياسية في السودان بالشمول دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني، تجنبا لتأجيج الصراع والسلم والأمن الإقليميين».