شكري يتلقى اتصالاً هاتفياً من مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا

تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، قبل قليل، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بحسب صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بأن الوزير شكري حرص على إحاطة المبعوث الأممي بنتائج اجتماع عمان الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية في الأول من مايو الجاري، بمشاركة كل من مصر والأردن والسعودية والعراق وسوريا.

استعراض نتائج اجتماع عمان لحلحلة الأزمة السورية

وقد سلط الوزير شكري الضوء على ما خلص إليه اجتماع عمان من إجراءات وخطوات محددة تم الاتفاق على تنفيذها لحلحة الأزمة السورية من مختلف جوانبها السياسية والإنسانية والاقتصادية والأمنية، بالتنسيق مع الحكومة السورية، في خطوة تعكس الدور الريادي للدول العربية في التعامل مع الأزمة السورية التي طال أمدها، والتي عانى ومازال يعاني من تبعاتها الشعب السوري الشقيق.

نقاش حول مسار تسوية الأزمة السورية

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الاتصال شهد نقاشاً حول الخطوات القادمة على مسار تسوية الأزمة السورية، وأهمية دور الأمم المتحدة وتكامله مع الجهود والخطوات المبذولة لإنهاء الأزمة.