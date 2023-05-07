سامح شكري: مصر تجدد دعمها للأشقاء في سوريا للخروج من أزمتهم

قال سامح شكري، وزير الخارجية إنَّ مصر تجدد دعمها للأشقاء بسوريا للخروج من أزمتهم المستمرة في أقرب الآجال، فهذه الأزمة قد امتدت التبعات السلبية لها من إرهاب ودمار ونزوج ولجوء لسائر دول المنطقة والعالم، نزولًا لفقدان شعب شقيق له إسهامات تاريخية بالحضارة العربية لمفهوم الوطن الآمن، واستمرت معاناة الأشقاء السوريين عاما تلو الآخر وتفاقمت نتيجة تعثر التوصل لتسوية سياسية للأزمة، وتعدد التدخلات الخارجية فيها وانصراف انتباه المجتمع الدولي لقضايا أخرى، مما أنتج حالة من الجمود التام طالت لسنوات وهو أمر كان لا يمكن السكوت عنه.

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان وفلسطين، أنَّ مصير الشعب السوري بكل أطيافه بات مرتبطا بالموائمات على الساحة الدولية والتي تشهد حالة من الاستقطاب غير المسبوق، وأصبح رهينًا للجمعات الإرهابية التي زجت للساحة السورية بواسطة دول وتنظيمات لتحقيق أغراض سياسية.