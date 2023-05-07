أبو الغيط: لم تنجح المناشدات والهدن المتتالية في حقن الدماء بالسودان

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية، إن العاصمة السودانية «الخرطوم» صارت منذ 15 إبريل الماضي ساحة لمعارك دامية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهذا ماسفر عن سقوط مئات الشهداء والآف الجرحى، إلى جانب تدفق عشرات الألاف من النازحين ومثلهم من اللاجئين إلى دول الجوار فرارا من جحيم هذه المعارك وبحثًا عن غذاء شح واترفعت أثمانه ودواء مفقود ومستشفيات لم تزل تعمل بالرغم من شبح إنهيار النظام الصحي برمته.

وأضاف «أبو الغيط»، خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع وزراء خارجية العرب، وعرضتها قناة «إكسترا نيوز»، أن 23 يومًا من المعارك الدامية في العاصمة الخرطوم، و4 سنوات قبلها منذ إبريل عام 2019 من التناحر السياسي الذي حال دون التوصل إلى أليات انتقالية متناسبة متفق عليها تسمح بتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والإزدهار على الرغم من تعدد المساعي المبذولة عربيًا وإفريقيا ودوليا لتوفيق وجهات النظر.

وتابع: «أطلقت مناشدة في 19 إبريل الماضي لوقف إطلاق النار في أيام العيد، وذلك في بيان إنساني خالص، ولكن مع الأسف لم تنجح المناشدات ولا الهدن السبعة المتتالية حتى الآن في حقن الدماء ووقف المعارك».