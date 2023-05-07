«التعليم العالي» يعلن نظام قبول الطلاب العائدين من السودان في الجامعات الخاصة

كشف المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، نظام قبول الطلاب المصريين الدراسين في الجامعات السودانية و الراغبين في التحويل للجامعات الخاصة والأهلية، وفقا للقواعد والضوابط التي حددها مجلس الوزارء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

نظام قبول الطلاب الدارسين في الجامعات السودانية

وتضمنت إجراءات قبول الطلاب العائدين من السودان في الجامعات، الآتي:

- الطلاب المقيدون في الفرقة الأولى، يجرى تسجليهم في الفرقة الأولى في كليات الطب المصرية، ومن الممكن إعفاؤهم من بعض المقررات طبقًا لما يقدم من بيانات الدرجات والمحتوى العلمي.

- الطلاب المقيدون في الفرقة الثانية يتم تسجليهم في الفرقة الثانية في كليات الطب المصرية، ومن الممكن إعفاؤهم من بعض المقررات طبقًا لما يقدم من بيانات الدرجات والمحتوى العلمي، على أن تدرس تدريس مقررات الفرقة الأولى التي لم يتم تدريسها بصورة مُختصرة خلال الفصل الدراسي الصيفي وقبل الانتقال للفرقة الثالثة.

- الطلاب المقيدون في الفرقة الثالثة يتم تسجليهم في الفرقة الثالثة في كليات الطب المصرية، ومن الممكن إعفاؤهم من بعض المقررات طبقًا لما يتم تقديمه من بيانات الدرجات والمحتوى العلمي على أن يتم تدريس مُقررات الفرقة الأولى والثانية التي لم يتم تدريسها بصورة مُختصرة خلال الفصل الدراسي الصيفي وقبل الانتقال للفرقة الرابعة.

- الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2023/2024 يعتبر فصل دراسي كامل يمتد إلى 15 أسبوعا، وتصل ساعاته المعتمدة إلى 22 ساعة مُعتمدة.

أما الطلاب من الفرقة الرابعة وحتى الفرقة السادسة، في هذه المرحلة على الطالب دراسة مواد إكلينيكية وعليه الانتهاء منها، وهي: (الرمد – الأنف والأذن – الطب الشرعي – طب المجتمع – أمراض النساء والأطفال – الجراحة العامة – الباطنة العامة).

وأوضح المجلس أن هؤلاء الطلاب يسجلون بالفرقة الرابعة بالجامعات الخاصة والأهلية التي يوجد بها مستشفيات جامعية، وفي حالة استكمال دراسة أحد هذه المواد على الطالب إثبات ذلك، من خلال بيان الدرجات والمحتوى العلمي المعتمد ليتم إعفاؤه منها.

ونوه المجلس الأعلى للجامعات بأنه سيعلن خلال الأيام القادمة رابطًا إلكترونيًا، يستطيع من خلاله الطلاب الراغبون في التحويل من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية المصرية التقديم إلكترونيًا على هذا الرابط، بدءًا من يوم السبت الموافق 13 مايو القادم، للحصول على إفادة من المجلس الأعلى للجامعات بوضعية الجامعة التي يرغب الطالب في التحويل منها، من حيث إنها سبق اعتماد شهاداتها من عدمه، ويتسلم الطالب هذه الإفادة في غضون 72 ساعة من تاريخ التقديم، من مقر المجلس الأعلى للجامعات بمقره بجامعة القاهرة.