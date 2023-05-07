«الأعلى للجامعات» يكشف الإجراءات التنفيذية لتحويل الطلاب الدارسين في السودان 

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الإجراءات التنفيذية التالية لتحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وتشمل هذه الإجراءات:

1- قبول تحويل الطلاب المصريين المُقيدين للدراسة بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية قبل اندلاع الأحداث الحالية في كل التخصصات بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية وفقًا للتخصص المُناظر الدراس به الطالب في الخارج على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المحول إليها في مصر عن عام دراسي كامل.

2- يشترط لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.

3- يتمّ الإعلان عن الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة والأهلية وفقًا للسعة الاستيعابية لكل جامعة كي يتم تحويل الطلاب إليها.

4- يتقدم الطالب إلى الجامعة التي يرغب في التحويل إليها مباشرة على أن يقدم الطالب ما يثبت صحة أنه مقيد بجامعة روسية أو أوكرانية أو جامعة سودانية حتى العام الدراسي الحالي 2022-2023 وشهادة بالمقررات التي درسها ومحتواها العلمي لعمل مقاصة علمية للطالب لتحديد المستوى الدراسي، وفي حالة تعذر تقديم شهادات المقررات قبل بداية العام الدراسي 2023-2024 يصبح قرار التحويل منعدمًا.

5- في حالة التحويل من إحدى الكليات وكان الطالب قد اجتاز فصل دراسي على الأقل بنجاح أو عام دراسي كامل وفق نظام الساعات المُعتمدة بنجاح، تقوم الكلية المحول إليها الطالب بالنظر في المواد التي اجتازها الطالب أثناء دراسته بالجامعة بالخارج وذلك للنظر في معادلة تلك المقررات واستكمال أعمال المقاصة على أن تنتهي أعمال المقاصات قبل بداية العام الجامعي 2023-2024 ويُطبق هذا النظام على الطلاب المصريين الدارسين بروسيا وأوكرانيا والسودان بالجامعات المُعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات والراغبين بالتحويل للدراسة بكليات مناظرة لكلياتهم بالجامعات الخاصة والأهلية بجمهورية مصر العربية، وفي هذه الحالة يتواصل الطالب مع أمانة المجلس الأعلى للجامعات من خلال المنصة الإلكترونية المُخصصة لهذا الغرض للحصول على إفادة باعتماد المجلس الأعلى للجامعات للكلية والجامعة الدراس بها بالخارج لتقديمها لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية لاستكمال إجراءات قيده بالكلية المُناظرة بالجامعات الخاصة والأهلية ولإجراء المقاصة العلمية المطلوبة.

6- الطلاب المسجلون بجامعات روسيا وأوكرانيا والسودان وغير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات تنطبق عليهم نفس الشروط السابقة مع إجراء امتحان لكل تخصص لتحديد مستوى الطالب أما الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان بدون أوراق تثبت قيدهم بإحدى الجامعات في هذه الدول واجتيازهم فصلين دراسيين أو عام دراسي كامل، فيتم إجراء امتحان تحديد مستوى وفق الطلب المُقدم من كل طالب والمُحدد به الفرقة الدراسية المُقيد بها الطالب بالخارج مع التعهد بإحضار الأوراق الثبوتية خلال 3 أشهر.

7- يتمّ إجراء الامتحانات في الكليات الحكومية الآتية:-

• امتحانات طلاب كليات الطب البشري تتم في كلية الطب جامعة القاهرة.

• امتحانات طلاب كليات طب الفم والأسنان تتم في كلية طب الفم والأسنان جامعة عين شمس.

• امتحانات طلاب كليات الصيدلة تتم في كلية الصيدلة جامعة القاهرة.

• امتحانات طلاب كليات الهندسة تتم في كلية الهندسة جامعة عين شمس.

• باقي التخصصات يتم إجراء الامتحان داخل الكليات المعنية بالجامعات الخاصة.

8- بالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا فصل دراسي على الأقل بنجاح أو عام دراسي كامل وفق نظام الساعات المعتمدة بنجاح حتى العام الدراسي الحالي 2022-2023 وقدموا إثبات قيدهم بالجامعات بدول روسيا وأوكرانيا والسودان، فيسمح لهم بالتقدم إلى الفرقة الأولى في الكليات المناظرة لو كانت الجامعات المُسجلين بها في الخارج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، أما إذا كانت غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات فعلى الطالب التحويل للدراسة بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية وفقًا للحد الأدنى عام حصوله على شهادة الثانوية، وفي حالة عدم تقديم إثبات قيدهم يقدم الطالب وولي أمره إقرارًا بإحضار ما يثبت صحة قيدهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التحويل، وفي حالة تعذر تقديمه ذلك خلال الفترة المُحددة يصبح قرار التحويل منعدمًا ويكون مجلس الجامعات الخاصة والأهلية مسئول عن تنفيذ القرار.

9- لا يجوز للطالب التحويل من الجامعة الخاصة أو الأهلية التي تم قبول تحويله بها إلى جامعة أخرى.

10- على الطلاب الراغبين في التحويل تقديم ما يثبت الإقامة الفعلية أثناء الدراسة في دول روسيا وأوكرانيا والسودان حتى العام الدراسي 2022-2023 بكافة طرق الإثبات.

11- يسري هذا القرار فقط على الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية حتى العام الجامعي 2022-2023 على أن تمتد فترة قبول أوراق التحويل من تاريخ صدور القرار وحتي بداية العام الجامعي 2023-2024.