«أبو الغيط»: المبادرة السعودية الأمريكية لوقف إطلاق النار في السودان تستحق الدعم

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية، إن دول عربية عديدة أجلت الرعايا العرب والأجانب بالتعاون مع السلطات السودانية المختصة، متابعًا: «شاركت الجامعة العربية في اجتماعات مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لمناقشة الأزمة السودانية يوم 20 إبريل وأيضا 2 مايو، وهي منظمات ينتمي إليها السودان ومعنية كذلك بالمساهمة في معالجة أوضاعه».

استعادة الاستقرار في السودان

وأضاف «أبو الغيط»: «الجامعة العربية أكدت في تلك الاجتماعات على الموقف العربي الذي عبر عنه بيان مجلس الجامعة وقرارها في هذا الخصوص»، مشيرا إلى أنه يجري التنسيق مع هذه المنظمات حاليا بحيث تتناغم المبادرات المختلفة وتصب في مصلحة السودان ووحدته واستعادة الاستقرار فيه.

اجتماعان طارئان لوزراء الصحة العرب

وتابع: «وبالتزامن مع قرار الأمم المتحدة الخاص بسحب أطقم منظماتها العاملة في السودان، عقد وزراء الصحة العرب ووزراء الشؤون الاجتماعية العرب اجتماعين طارئين في الأول من مايو الجاري لتنسيق جهودهم الرامية لمواجهة الوضع الإنساني المتدهور وتمكين الجهات السوادنية وجمعية الهلال الأحمر السودانية من القيام بمسؤوليتها الصعبة والتنسيق مع الاتحادات الدولية للهلال والصلييب الأحمر لضمان وصول المساعدات الطبية والغذائية اللازمة».

وأشار إلى أن المباردة السعودية الأمريكية لإطلاق مفاوضات غير مباشرة بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة أمس للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار تستحق الدعم.