وفد فلسطيني يزور الجامعة العربية الثلاثاء المقبل لبحث آليات إطلاق حملة «من أجل فلسطين»

يقوم وفد فلسطيني برئاسة أحمد سعيد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بزيارة جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو الجاري لبحث الآليات العربية المناسبة لإطلاق حملة «من أجل فلسطين» والتى تهدف إلى تسليط الضوء على العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته ودعوة دول العالم والمجتمع الدولي والشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم بدعم هذه القضية الفلسطينية ونصرتها .

وفد فلسطيني يتوجه للقاهرة

وقال قاسم عواد، مُدير عام دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاربعاء - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الوفد الفلسطيني سيتوجه إلى القاهرة ـ وهي المحطة الأولى للوفد ـ الأحد المقبل في زيارة تستمر خمسة أيام، مشيرا إلى أن الوفد يضم 14 مسؤولًا، برئاسة أحمد سعيد التميمي وعضوية عدد من أعضاء منظمة التحرير بالإضافة إلى أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني، ومدراء عموم لدوائر العلاقات الدولية في منظمة التحرير.

تفاصيل عن الوفد الفلسطيني

وأشار إلى أن الوفد سيضم أيضا ممثلين عن هيئة شؤون الأسرى وعن قطاع غزة واللاجئين من كافة دول الشتات خاصة الأردن ولبنان وسوريا ، وسيلتقي الوفد بالمسئولين فى الجامعة العربية والمسئولين فى مصر من أجل بحث آليات إنطلاق الحملة ودور مصر والجامعة العربية فى دعمها.

وقال عواد إن حملة «من أجل فلسطين» تهدف إلى حشد الرأي العام العالمي من أجل دعم القضية الفلسطينة ودعم جهود القيادة الفلسطينية لحصول فلسطين على العضوية الكاملة للأمم المتحدة بالاضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعودة إلى القرارين الأممين 181 و 194 كمرجعية لحل الصراع وإنهاء الاحتلال العسكري بالانسحاب من كامل الأراضي الفلسطينية.

تكاتف عربي

وأضاف عواد "نحن منذ اليوم الأول للكشف عن الحملة في الثاني من مارس 2023، ذكرنا في بيان الإنطلاق أننا نتسلح بعمقنا العربي بمصر والأردن و نحن نؤمن أنه لا نضال فلسطيني عالمي دون أن يكون مُساندًا من العمق العربي خاصة مصر الداعم التاريخي للحق الفلسطيني في الوجود والاستقلال والانعتاق من هذا الاحتلال.

وأشار عواد إلى أن الوفد الفلسطيني سيتوجه بعد اختتام زيارته إلى القاهرة إلى جنوب إفريقيا المحطة الثانية، وهي التوأم الروحي في قضايا المعاناة ضد الاحتلال مع الشعب الفلسطيني.

واختتم عواد حديثه بقوله إن إيطاليا ومالطا هما المحطتان التاليتان في جولة الوفد الفلسطيني، مُشيرًا إلى أنه في إيطاليا، سيتبنى "التجمع الديمقراطي لمحاميي أوروبا" حملة من "أجل فلسطين".