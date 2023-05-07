«مدبولي»: تنظيم المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة في نوفمبر 2024 لمناقشة قضايا الإسكان

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية معني بقضايا الإسكان والتنمية العمرانية وتطوير العشوائيات والمدن والمرافق والبنية الأساسية، وهو صلب عمل وزارتي الإسكان والتنمية المحلية.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، أن هذا البرنامج مهم جدا ومسؤول عن قضايا تهم مليارات البشر حول العالم، وكان هناك تفاوض مع هذا البرنامج على مدار الفترة الماضية، حتى تتعاون مصر معه في استضافة المنتدى الحضري العالمي رقم 12.

وتابع: «هذا المنتدى مشابه لـCOP، الذي نجحت مصر في تنظيمه بطريقة أشاد بها العالم في نوفمبر الماضي، واليوم شهدت بدء الخطوات التنفيذية لتنظيم المؤتمر المقرر له في نوفمبر عام 2024، وأهمية هذا المؤتمر العالم أنه يحضره أعداد كبيرة جدا من كل الخبراء المعنيين على مستوى العالم ويشهد تواجدا كبيرا من رؤساء الدول والحكومات أيضا، وسيتم استضافته في محافظة القاهرة».

وأكد: «السيدة ميمونة بنت مهد شريف المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية حضرت لقاءات متواصلة مع وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية وكانت في زيارة للعاصمة الإدارية الجديدة وأبدت انبهارها الشديد بما استطاعت مصر تنفيذه في هذا النموذج الناجح لإنشاء المدن الجديدة، وتنظيم فعاليات هذا المنتدى العالمي الكبير سيكون في نوفمبر 2024 بالقاهرة وسيناقش القضايا التي تخص التنمية العمرانية والإسكان في ضوء التحديات التي يواجهها العالم كله، وكيفية التركيز على الاستدامة في ضوء المشكلات التي يواجهها العالم كله».