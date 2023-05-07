وزير الإسكان: المنتدى الحضري العالمي سيكون تجربة فريدة

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر سيكون في بيئة أكثر خصوبة لمناقشة قضايا العمران والتحول العمراني، وسيكون العنوان الكبير للمنتدى «تحول المدن إلى مدن أكثر استدامة تحقق الأمن والصحة والسلامة والاحتواء لقاطنيها»، إذ سيكون هذا المنتدى تجربة فريدة واستفادة كبيرة للجهات المعنية وكل المشاركين في هذا المؤتمر.

تجربة المجتمعات العمرانية في مصر قديمة جدا

وأضاف الجزار، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وميمونة بنت مهد شريف وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: «هي فكرة لمفهوم المدن والعمران من وجهة النظر، ليست وجهة نظر نظرية مبنية على افتراضات أو تجارب بسيطة إنما تكون تجربة عميقة، حيث إن تجربة التحضر والمجتمعات العمرانية في مصر عميقة وقديمة جدا».

وتابع وزير الإسكان، أن مصر فيها أكثر المدن وأساليب العمران من ناحية التاريخ، وفيها أكبر تجربة مدن جديدة وتحولات متعلقة بالإسكان بمستوياته المختلفة، وستكون تجربة ثرية جدا بحيث تتيح لكل الأطراف المعنية ذات الصلة بقضايا العمران والتحضر أن يكون هناك مناقشات للوصول إلى أفكار تساعد المدن على الصمود في ظل التغيرات التي تحدث.

برنامج المستوطنات البشرية للأمم المتحدة

وشدد على ديمومة التعاون بين الحكومة المصرية وبرنامج المستوطنات البشرية لفترة طويلة، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان يشرفها أن تحتضن المكتب الإقليمي لبرنامج المستوطنات البشرية للأمم المتحدة، كما أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كان لها الشرف في عام 2021 حيث حازت على جائزة الشرف للتنمية المستدامة التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وهي أكبر جائزة تقدمها الأمم المتحدة للهيئات والمنظمات العاملة في مجال التحضر والتنمية المستدامة بسبب مجهودات الدولة المصرية في برنامج الإسكان الاجتماعي.