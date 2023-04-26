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وزير الإسكان يتابع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»

كتب:

أيمن حمزة
10:05 ص | الأربعاء 26 أبريل 2023
وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات الإسكان بمدينة العبور ويتفقد وحدات سكن لكل المصريين

وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات الإسكان بمدينة العبور ويتفقد وحدات سكن لكل المصريين

وجّه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ المقررة لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بالحي الـ14، بمدينة العبور الجديدة، حيث يضم 806 عمارات بإجمالي 19344 وحدة سكنية بالإضافة إلى 7 أسواق تجارية و4 مراكز طبية و5 مدارس بمراحل مختلفة، و4 حضانات وملعبين خماسي ومخبز، كما أنه جارٍ استكمال الأعمال بالسوق التجارية بمنطقة الياقوت بعدد 12 محلاً تجارياً دور أرضى، ضمن الأسواق التي تم وجارٍ تنفيذها بالحي. 

وزير الإسكان يتابع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية

جاء ذلك خلال متابعة الوزير للموقف التنفيذي للوحدات، إلى جانب متابعة الأعمال الجارية بمشروع العمارة الخضراء ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصرين بالمدينة، حيث يضم المشروع 180 عمارة بإجمالي 3924 وحدة بالحي الـ13.

اتباع المواصفات الإنشائية المتفق عليها

وفي ذات السياق، شدد المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، على ضرورة اتباع المواصفات الإنشائية المتفق عليها حتى يحقق مشروع العمارة الخضراء ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصرين بالمدينة، أهدافه البيئية المرجوة منه، مع الالتزام بالانتهاء من التنفيذ في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقاَ للجدول الزمنى المتفق عليه.

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.