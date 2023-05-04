وزير الإسكان يلتقي مجموعة من المطورين العقاريين لمناقشة تحديات القطاع

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجموعة من المطورين العقاريين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، ووضع الحلول المقترحة للتغلب على تلك التحديات، واتخاذ القرارات المناسبة، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وزير الإسكان يناقش تحديات قطاع التطوير العقاري بحضور مجموعة من المطورين

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان، قد استجابت لمطالب المطورين العقاريين، التي تقدموا بها خلال لقاء سابق معهم مطلع العام الجاري، كما استمع إلى المطالب الجديدة التي تقدموا بها، وكذا مقترحاتهم للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري حالياً، موضحاً أنه سيتم دراسة تلك المطالب والمقترحات للوصول إلى أفضل صيغة تحقق مصلحة الدولة والمطورين العقاريين، وتحافظ على هذا النشاط الاقتصادي المهم، الذي يسهم في توفير العديد من فرص العمل، ويساعد في تحقيق المخططات التنموية.

الجزار: منفتحون لاستقبال المقترحات والتعامل مع التحديات

كما أكد وزير الإسكان، أن الوزارة منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية.

كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة شدد على ضرورة تنفيذ جميع المشروعات التنموية القومية في المواعيد المحددة سلفا طبقا للجداول الزمنية المحددة، بأعلى جودة ممكنة تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.