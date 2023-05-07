«الداخلية» تكشف تفاصيل استغاثة سيدة من جارتها بالقاهرة.. مهتزة نفسيا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنا استغاثة إحدى السيدات بالقاهرة لتضررها من جارتها.

بالفحص أمكن تحديد الشاكية «ربة منزل - مقمية بدائرة قسم شرطة المعصرة»، وبسؤالها أفادت بتضررها من عاملة بمكتبة أسفل العقار محل سكنها لكثرة المترددين على المكتبة المشار إليها، كما تبين أن الشاكية «مهتزة نفسيا».

إلقاء مخلفات من الشرطة

وباستدعاء الأخيرة وسؤالها أيدت أقوال الشاكية واتهمتها بإلقاء مخلفات وبقايا طعام بشكل دائم من شرفتها أمام المكتبة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.