ضبط شخصين بتهمة احتجاز آخر وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة في المعصرة

كشفت الأجهزة الامينة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج، بتضرره من شخصين، مقيمان بمحافظة القاهرة، بتهمة استدراجه لشقة أحدهما بدائرة القسم واحتجازه وتقييده وتصويره وإكراهه على توقيع إيصالي أمانة إلا أنَّه غافلهما ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما الإيصالين المُشار إليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وعللا ذلك بأن المجني عليه نصب على أحدهما واستولى منه على مبلغ مالي، عقب إيهامه بقدرته على استخراج تأشيرة سفر له لإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يقم بذلك ولم يردّ المبلغ.