البابا تواضروس يهنئ الملك تشارلز الثالث بمناسبة تتويجه اليوم

قدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التهنئة للملك تشارلز الثالث والكلمة كاميلا بمناسبة تتويجهما ملكًا وملكة لإنجلترا وبريطانيا العظمى والكومونولث البريطاني.

تهنئة للبابا تواضروس للملك تشارلز الثالث

وقالت الكنيسة في بيان لها: «تهنئ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، جلالة الملك تشارلز الثالث، وجلالة الملكة كاميلا، بمناسبة تتويجهما ملكًا وملكة لإنجلترا وبريطانيا العظمى والكومونولث البريطاني».

الكنيسة: ونثق أنهما سيبذلان قصارى

وتابعت «ونثق أنهما سيبذلان قصارى جهديهما في استكمال الجهود التي تتطلبها هذه المكانة الرفيعة للمساهمة في جعل العالم مكانًا أفضل، وسط الاضطرابات العديدة التي يشهدها عالمنا اليوم».