قصة ظهور رأس مارمرقس.. ارتبطت بـ«عمرو بن العاص» وساهم في ترميم كنيسته

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر بشكل عام، والكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية بشكل خاص، بعيد ظهور رأس القديس العظيم مارمرقس وتكريس كنيسته، اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر والذي يوافق 30 من شهر بابه في التقويم القبطي، حيث شهدت الكنيسة ترأس الأنبا بافلي أسقف عام قطاع المنتزه وشباب الإسكندرية، والقمص إبرام اميل وكيل البابا تواضروس الثاني في الإسكندرية، العشية والقداس الإلهي الختامي لنهضة القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية والتي بدأت من يوم الجمعة 5 نوفمبر حتى فجر يوم الثلاثاء 9 نوفمبر الجاري أي لمدة 4 أيام، حيث تم تطييب رفات مارمرقس.

موعد عيد ظهور رأس مارمرقس الرسول

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، قصة عيد ظهور رأس مارمرقس التي تعود إلى يوم 30 من شهر بابه من كل عام قبطي، وبالتحديد لعام 641 ميلاديا الذي ظهر فيه رأس مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية ومؤسس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بحسب الاعتقاد المسيحي، في الإسكندرية، وتم تكريس الكنيسة التي تحمل اسمه وأقيمت على رأسه بالمدينة.

علاقة ظهور رأس مارمرقس بـ«عمرو بن العاص»

وبحسب «السنكسار»، فإنه رأس مارمرقس ظلت موجودة في الإسكندرية، حتى دخول العرب مصر أيام عمرو بن العاص سنة 641 ميلاديا، فدخل أحد البحارة العرب الكنيسة التي بها رأس مارمرقس ووجد صندوقا مزينا فظن أن به جواهر، فأخذوا الصندوق ووضعوه في المركب لكن الشيء العجيب الذي حدث أن وقت رحيل الأسطول العربي كل المراكب تحركت ما عدا مركب واحدة، فاندهش عمرو بن العاص عن سبب ذلك، وأمر بتفتيش المركب وأخرج هذا الصندوق فوجد المركب سارت، وعرف أن هناك سرا.

عمرو بن العاص يعيد رأس مارمرقس ويتبرع لكنيسته

ويوضح السنكسار القبطي أن عمرو بن العاص بدأ يستقصي عن قصة وجود هذا الصندوق في المركب فعرف من البحار أنه سرقه من الكنيسة، فأمر بحضور البابا الذي كان موجودًا في هذا الوقت - البابا بنيامين، البطريرك الـ38 - وسلمه رأس القديس مارمرقس وتبرع له بمبلغ 10000 دينار لكي يرمم كنيسة القديس مارمرقس.