أبوالغيط: الرئيس السوري يمكنه المشاركة في القمة العربية بالسعودية

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، أن الرئيس السوري بشار الأسد، يمكنه المشاركة في القمة العربية المقبلة بالعاصمة السعودية الرياض، إذا أراد أو رغب في ذلك، لأنه اعتباراً من مساء اليوم الأحد، عادت سوريا للمشاركة في أنشطة الجامعة العربية بشكل كامل.

اجتماع موسع بخصوص سوريا وفلسطين والسودان

جاء ذلك رداً على سؤال بشأن إمكانية مشاركة الرئيس السوري، بشار الأسد، في القمة العربية المقبلة في المملكة العربية السعودية، طرح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سامح شكري، وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وأحمد أبوالغيط، بعد اختتام اجتماعات الدورات الاستثنائية الثلاثة لمجلس الجامعة بشأن سوريا والسودان وفلسطين.

من حق سوريا المشاركة في كل الاجتماعات

وقال أبوالغيط إنه «من صباح غد، لسوريا الحق في المشاركة في كل الاجتماعات، وعندما توجّه الدعوة لحضور القمة العربية للدول الأعضاء من قبل الدولة المضيفة للقمة، وهي المملكة العربية السعودية، فإن الرئيس السوري بشار الأسد قد يشارك بالقمة، إذا رغب بذلك".