المشاط: البنك الدولي شارك في 175 مشروعا بمصر بتكلفة 25 مليار دولار

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر ترتبط بمجموعة البنك الدولي بعلاقات تاريخية، وثيقة يتم البناء عاما تلو الآخر، فمصر هي إحدى الدول المؤسسة للبنك ورغم التحديات إلا أنه عبر السنوات تطورت علاقات التعاون الإنمائي بين مصر والبنك الدولي والذي يعتبر أحد أهم شركاء التنمية متعددي الأطراف لدى مصر ومساهمته في دعم الأولويات الوطنية في مختلفة المجالات.

وأضافت «المشاط»، خلال كلمتها في مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 – 2027 بحضور رئيس الوزراء، أن البنك الدولي شارك في أكثر 175 مشروعا بالمحافظات المصرية منذ تأسيسه بإجمالي تمويلات تتخطى 25 مليار دولار.

وأوضحت أنه شغلت العديد من الخبراء والرواد المصريين مناصب بالبنك والجهات التابعة له وتطوير مجموعة البنك الدولي من الناحية المؤسسة والتنفيذية، مثل المفكر المصري والفقيه القانوني والاقتصادي الدكتور إبراهيم شحاتة.

ولفتت إلى أنه تستمر جهود معالجة قضايا التنمية في المضي قدما حتى يومنا هذا حيث تشارك مصر بفاعلية في صياغة خريطة الطريق نحو المستقبل لتطوير مجموعة البنك الدولي، وتستجيب لمتطلبات الدول لبناء القدرة على الصمود ودعم جهود التنمية والنمو لوضع حلول أكثر فاعلية.