بطريرك لبنان: الفراغ الرئاسي يشل مؤسسات الدولة ويضع البلاد في حالة فوضى

حذر البطريرك الماروني في لبنان، بشارة بطرس الراعي، من أن حالة الفراغ الرئاسي التي تعاني منها الجمهورية اللبنانية، تؤدي إلى شلل المؤسسات الدستورية، خاصةً مجلس النواب والحكومة والإدارات العامة والقضاء، كما يضع البلاد في حالة التفكك والفوضى وارتفاع حالات الفقر، مستشهداً بتقرير للبنك الدولي، أظهر أن أسرتين من أصل خمس أسر في لبنان يمكن وصفها بأنها «فقيرة، أو فقيرة جداً».

دعوة لانتخاب رئيس يحظى بالثقة داخلياً وخارجياً

وأضاف الراعي، في عظته اليوم الأحد بمناسبة «عيد سيدة لبنان»، أنه يصلي ليعمل ذوو الإرادة الحسنة على انتخاب رئيس يكسب الثقة الداخلية والدولية، ويكون قادراً بشخصيته على التعاون مع المؤسسات الدستورية، لتوطيد دولة القانون والعدالة، وإجراء الإصلاحات اللازمة في البنى والمؤسسات، وهي مطلوبة من المجتمع الدولي لتسهيل التعاون معه.

البطريرك الراعي يحذر من «الأزمة الثانية»

وحذر البطريرك الراعي مما أسماها «الأزمة الثانية»، وفقاً لما أوردت وسائل إعلام لبنانية قبل قليل، موضحا أن تلك الأزمة تتمثل في تنامي عدد النازحين من السوريين وغيرهم في لبنان، معتبراً أن العدد بات يشكل عبئاً ثقيلاً على لبنان، اقتصادياً واجتماعياً وديموجرافياً وأمنياً.

وعبر عن أمله في اللجنة الحكومية التي تكونت وبدأت العمل على حل هذه الأزمة، مطالباً مفوضية شؤون اللاجئين بالتعاون مع هذه اللجنة بإعطائها ما يلزم من معلومات.