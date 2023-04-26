من هو «فخر لبنان» صاحب عضوية منظمة الصحة العالمية؟

رغم الأزمات السياسية والاقتصادية التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، بزغ أمل جديد على يد طبيب نساء لبناني أصبح فخر البلد، بعد اختياره للعمل ضمن فريق منظمة الصحة العالمية بعدما بذل مجهوداً مضنياً خلال الفترة الماضية.

فخر لبنان فيصل القاق

وقع اختيار رئيس منظمة الصحة العالمية على طبيب النساء والباحث في الجامعة الأمريكية في بيروت، فيصل القاق، من أجل العمل معه في المنظمة كخبير ضمن المجلس الاستشاري لمدة 3 أعوام، ويعمل مجموعة خبراء السياسات الخارجية في المنطقة على تقديم أفضل الاستشارات حول صحة النساء والمواليد والمراهقين والصحة الإنجابية والتغذية.

تعليق الطبيب اللبناني

وصرح القاق لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية بأن المنصب الجديد له جاء تتويجا لجهوده المتواصلة في العمل المحلي لذا تم اختياره للعمل على المستوى الإقليمي والعالمي لافتا إلى أنه تم انتدابه من قبل للعمل كرئيس الاتحاد الدولي لأطباء النساء والتوليد.

وأعرب الطبيب اللبناني عن سعادته لاستطاعة شخص من دولة من دول العالم الثالث الوصول إلى مراكز عالمية والتركيز على قضايا صحية تهم الجميع في ظل أزمة اللاجئين وضعف النظم الصحية في المنطقة.

رؤية لبنان 2030 التي سيعمل على تحقيقها

وسيعمل الطبيب على التركيز على صحة الأمهات والمواليد والأطفال، ضمن رؤية المنظمة العالمية لتحقيق رؤية 2030 الصحية، لذا سيعمل على تقديم اقتراحات مختلفة من أجل تطوير النظم الصحية في العالم وخاصة في دول العالم الثالث، لافتا إلى ضرورة زيادة الوعي الخاص بالصحة الإنجابية من أجل تطوير الخدمات الصخية والوقائية.

لن يترك لبنان رغم صعوبة الوضع

واختتم حديثه مؤكدا أن أهداف التنمية المستدامة 2030 تركز على الصحة الإنجابية والجنسية وأمراض الحمل والعنف والإجهاض غير الآمن والسرطان مشددا على أنه لن يترك لبنان حتى رغم ظروف البلاد الصعب مبينا أن منصبه الجديد سيطلب منه متابعة العمل بشكل متواصل ودوري.