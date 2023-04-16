لبنان يدعو جميع الأطراف بالسودان إلى ضبط النفس والتهدئة

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن بالغ قلقها إزاء الأوضاع المستجدة والتطورات الأخيرة في السودان، معبرة عن أسفها لسقوط ضحايا خلال الاشتباكات الأخيرة.

تعازي لبنانية للشعب السوداني

جاء ذلك في بيان لها مساء اليوم الأحد، تقدمت فيه بخالص العزاء لذوي الضحايا والشعب السوداني الشقيق.

ودعت الوزارة كافة الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس، والتهدئة، ومعاودة الحوار، والالتزام بالحل السياسي، حفاظا على سلامة واستقرار السودان، وحماية لأرواح ومقدرات السودانيين، بما يخدم مصالحهم وأمنهم وتطلعاتهم.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد دعت، في وقت سابق اليوم، كل اللبنانيين المقيمين في السودان إلى اتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، حفاظا على سلامتهم، موضحة أن المعطيات المتوافرة لديها تؤكد أن الجالية اللبنانية بخير ولم تسجل أية إصابات للبنانيين.