محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ جاهزة لاستضافة اجتماعات بنك التنمية الأفريقي

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ أصبحت واحدة من أهم المدن السياحية في مصر والعالم بعد تحويلها إلى أول مدينة سياحية خضراء.

وأوضح المحافظ في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه استقبل وفدًا من بنك التنمية الأفريقي لبحث الاستعدادات النهائية لاستضافة مدينة شرم الشيخ الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي المقرر عقده في الفترة من 24 إلى 28 مايو العام الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال محافظ جنوب سيناء إنه للمرة الثانية يجري استقبال وفد من بنك التنمية الأفريقي برئاسة عبد الرحمن دياو، مدير المكتب القطري للبنك في مصر، وبحضور مدير عمليات البنك صامويل كمارا، وبعض الاستشاريين في مجال الطاقة والطاقة النظيفة والمياه والبيئة والصرف الصحي والتنمية المجتمعية والنقل والصناعة، مشيراً إلى أن اللقاء الثاني يأتي بعد أقل من شهر من الاجتماع الأول، حيث عقد الاجتماع الثاني بمكتبه بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

أكد المحافظ خلال الاجتماع، على جاهزية شرم الشيخ لعقد الاجتماعات، مؤكدا أن المحافظة أنهت كل الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر بالتعاون مع كل الجهات المعنية بالمحافظة.

غرفة عمليات بالمحافظة استعدادا للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي

وأوضح اللواء خالد فودة أنه جرى فتح غرفة عمليات خاصة بالمحافظة استعدادا للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي، وتشمل كل عناصر المحافظة المعنية مثل الدفاع المدني والإسعاف والاتصالات، والمياه والصرف الصحي، والكهرباء وباقي الجهات طوال فترة انعقاد المؤتمر للتدخل في الوقت المناسب في حالة حدوث ما يستدعي ذلك.

وتابع أن شرم الشيخ قادرة على إنجاح أي مؤتمر بها لما تتمتع به من خبرات بشرية وبنية تحتية قوية ومرافق خدمية على أعلى مستوى تمهد لاستضافة متميزة لكل المؤتمرات.

تعاون بين البنك ومحافظة جنوب سيناء

وأكد رئيس وفد البنك على قيام بعثة البنك بمتابعة الاجتماعات مع الجانب الفني في محافظة جنوب سيناء للوصول لمذكرة تفاهم لتحديد أطر التعاون المستقبلية بين البنك ومحافظة جنوب سيناء، مشيراً إلى أن اللقاء جاء على هامش التحضير للاجتماع السنوي للبنك وصندوق التنمية الأفريقي المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 24 إلى 28 مايو العام الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، مشيرا إلى عقد الاجتماع السنوي للبنك كل عام في شهر مايو في إحدى الدول الأعضاء سواء بأفريقيا أو أعضاء البنك من خارج القارة.

جدير بالذكر أن الاجتماع السنوي للبنك هذا العام يعقد في مدينة شرم الشيخ بدعوة من مصر لدعم الاستثمار والتنمية بمشاركة القطاع الخاص في القارة الأفريقية.

الاجتماع يهدف إلى بحث برامج التمويل الممكنة لدعم محافظة جنوب سيناء في مجال البيئة واستدامة التنمية التي شملت طفرة هائلة خلال الأعوام السابقة وتوجت مصر باستضافة مؤتمر COP 27، ما يتطلب معه متابعة التنمية والتطوير في شتى المجالات للمحافظة، مؤكدا على ريادة محافظة جنوب سيناء في مجال الطاقة النظيفة والتحول الرقمي.