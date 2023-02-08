شرم الشيخ تستعد لاستضافة الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي

بعد التنظيم الناجح لقمة المناخ COP27 في نوفمبر 2022، تستعد مدينة شرم الشيخ لاستضافة الاجتماعـات السـنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي المقـرر عقدها خـلال الفتـرة مـن 22 إلى 26 مايو 2023.

وأعربت البعثة التحضيرية لمجموعة البنك برئاسة السكرتير العام للمجموعة فينسنت انمهيلى، عن سعادتها بالتقدم الكبير المحقق حتى الآن فيما يتعلق بالاستعدادات الجارية لتنظيم هذه الاجتماعات، وهو ما لمسته البعثة خلال زيارتها لمدينتي القاهرة وشرم الشيخ.

بنية تحتية قوية وعالية الجودة

وخلال الزيارة، التقى محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، الرئيس الحالي لمجلس محافظي مجموعة البنك، مع انمهيلى لاستعراض موقف التحضيرات الجارية للاجتماعات السنوية، حيث ناقشا استعدادات مدينة شرم الشيخ للاستضافة، وأشادوا بما تتمتع به من بنية تحتية قوية وعالية الجودة، ومرافق خدمية على أعلى مستوى تمهد لاستضافة متميزة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك، ووجها بتنسيق الجهود بين اللجنة الوطنية المنظمة وفريق العمل بمجموعة البنك لاستكمال جميع التفاصيل التنظيمية لضمان نجاح الاجتماعات.

تعزيز وتعميق التعاون مع الأشقاء الأفارقة

وصرح حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري بأن استضافة مصر للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي في شرم الشيخ، تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز وتعميق التعاون مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات وخاصة من الناحية الاقتصادية.

ومن خلال متابعتي للتحضيرات الجارية، ورئاستي لمجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي، أستطيع أن أؤكد أن هذه النسخة من الاجتماعات ستكون متميزة، وذلك بفضل الاهتمام بالتفاصيل والتنسيق المستمر على أعلى المستويات بين الجانبين المصري وبنك التنمية الإفريقي، للخروج بالمؤتمر السنوي في الصورة اللائقة بمكانة مصر، ونحن لن ندخر جهدًا لجعل الاجتماعات هذا العام استثنائية".

زيارة البعثة التحضيرية الأولى لمجموعة البنك

ومن جانبه صرح فينسنت انمهيلى، السكرتير العام لمجموعة بنك التنمية الإفريقي: «سعدت بسرعة وحجم التطورات والإنجازات التي شهدتها مدينة شرم الشيخ منذ زيارة البعثة التحضيرية الأولى لمجموعة البنك في سبتمبر 2022».

والتقى وفد بنك التنمية الإفريقي وممثلو البنك المركزي المصري خلال زيارة مدينة شرم الشيخ باللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعدد من المسؤولين من مختلف المؤسسات والوزارات المصرية المشاركة في الترتيبات الخاصة بتنظيم الاجتماعات السنوية.

وأشار الوفد إلى أن البنية التحتية للمدينة استفادت من استضافة قمة المناخ COP27 في نوفمبر من العام الماضي، حيث تضاعفت سعة مطار شرم الشيخ لاستقبال من 5 إلى 10 ملايين مسافر سنويًا، كما أن تطوير الإنترنت عالي السرعة، وإدخال محطات شحن للسيارات الكهربائية أدى إلى تعزيز البنية التحتية للمدينة من الناحيتين التكنولوجية والبيئية.

سيشهد الحدث حضور عدد من كبار رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص

ومن المقرر أن يشارك في هذه الاجتماعات السنوية - التي سيتم عقدها بمركز المؤتمرات الدولي بمدينة شرم الشيخ - وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من واحد وثمانين دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية ضمن مجموعة بنك التنمية الأفريقي، كما سيشهد الحدث حضور عدد من كبار رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية، حيث من المتوقع أن يصل عدد الحضور إلى حوالي 4000 مشارك.