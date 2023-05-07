رئيس الوزراء: البنك الدولي يهدف لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سعيد بتسليط الضوء على الدور الفعال الذي يقوم به البنك الدولي لدعم ما تبنته وتتبناه الدولة المصرية من سياسات وخطوات متعددة بغرض تعزيز وتمكين بيئة الأعمال، كما ينص الهدف الاستراتيجي الأول للشراكة بين مصر والبنك الدولي في الأعوام الخمسة المقبلة، والمتعلق بزيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسين نوعيتها.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 – 2027، أن البنك الدولي يعمل على التعاون مع الجهات الوطنية المعنية على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات المالية المبتكرة بما في ذلك توفير التمويلات الإنمائية الميسرة والاستثمارات والضمانات.

تعظيم الاستفادة من موارد القطاع الخاص

ولفت إلى أنه في هذا السياق يهدف البنك الدولي لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص كوسيلة مهمة لتعظيم الاستفادة من موارد القطاع الخاص وخبراته في تقديم الخدمات العامة وتطوير البنية الأساسية.