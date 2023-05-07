«مدبولي»: أثمن الدور المحوري لمجموعة البنك الدولي لتحقيق التنمية المستدامة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتابع عن كثب جهود العمل الإنمائي لذلك حرص على المشاركة في حدث إطلاق استراتيجية التعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي في الفترة ما بين 2023 – 2027 كأحدث أطر التعاون بين الجانبين، والتي تتسم دائما بالشفافية والفاعلية والمسؤولية المشتركة.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 – 2027 بحضور رئيس الوزراء، أنه يثمن الدور المحور الذي يقوم به مجموعة البنك الدولي والمؤسسات التمويلية الأخرى لتحقيق التنمية المستدامة العادلة والشاملة ودعم البرامج والسياسات والبرامج الإصلاحية التي تتبناها الحكومة المصرية.

وأشار إلى أنه يتطلع لتطوير وتطبيق هذا التعاون بالشكل الذي يتسق بالاحتياجات الفعلية والمتطلبات المصرية الوطنية لدعم الاقتصاد المصري نحو التحول الأخضر والربط بين التنمية وعمل المناخ عبر التنمية الصناعية والزراعية الشاملة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتنمية الريف المصري وهو ما سيوفر بدوره أساسا قويا لمزيد من الانخراط والاندماج لشركائنا من القطاع الخاص المصري والأجنبي في عملية التنمية التي تسهم في زيادة معدلات الاقتصاد المصري.