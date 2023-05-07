إصابة سيدة ابتلعت قرص طعمية بداخله موس حاد ببورسعيد

أصيبت سيدة بجرح في الرقبة، مساء اليوم، بعد أن تناولت قرص طعمية كان به «موس» وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لها.

تقديم الإسعافات الأولية للسيدة

تلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان، المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بأنه وصلت عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى المبرة صابرين السيد محمد السيد، 46 عاما، مصابة بجروح قطعية من الداخل بالرقبة وذلك إثر تناولها شفرة حادة ويجرى تقديم الإسعافات الأولية لها.

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة، أن السيدة اشترت أقراص طعمية من إحدى محال الفول والطعمية بنطاق حي الضواحي وأثناء تناولها الطعام شعرت بجسم حاد يقطع شرايين الرقبة واستغاثت بالمحيطين بها بعد أن بصقت دماء كثيرة من الفم وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقلها إلى المستشفى.

استدعاء المسؤول عن المطعم

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحادث، واستدعاء المسؤول عن المطعم وتفتيش المطعم من قبل شرطة التموين وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.