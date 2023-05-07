رسم البسمة بالبلالين.. «كل طفل يستحق فرحة»

«فن يرسم بهجة.. ولآلئ تضىء المستقبل».. هكذا عنونت مكتبة طحانوب العامة بالقليوبية الأنشطة الترفيهية التى تنظمها لروادها من الأطفال لنشر البهجة والسعادة فيما بينهم، وذلك من خلال ورش تلوين الفخار والرسم الحر، وقد عكست الجملة الهدف والرؤية التى تتبناها المكتبة لتطوير ثقافة ومواهب الأطفال الفنية من خلال برامج ممتعة وشيقة تعزز ثقة الأطفال والشباب بأنفسهم، وتبنى حاسة الذوق الفنى والإحساس بالجمال.

«المكتبة نظمت ورشاً فنية لتلوين الفخار والرسم الحر على الأقمشة للأطفال بداية من عمر ست سنوات»، وفقاً لما أوضحه محمد عاطف، أحد المسئولين بالمكتبة التابعة لجمعية طحانوب للخير والتنمية، معتبراً أن الهدف الرئيسى من الورشة هو تنمية المهارات والحس الفنى، وذلك من خلال تعريف الأطفال بالألوان الأساسية وطرق مزجها لاستخراج الألوان الفرعية ومشتقاتها بأسس سليمة ومبسطة، وتعريفهم على بعض المبادئ الأساسية للتصميم البصرى بهدف تنمية المهارات والمواهب الفطرية ووضعها على الطريق الصحيح لإخراج منتج جمالى ذى قيمة فنية يبعث فى روحهم البهجة والسعادة وفى أنفس المجتمع الأمل.

وأضاف «عاطف»: «الاستجابة كانت واضحة والإقبال حافلاً، حيث سجلت الورش مشاركة ما يصل إلى 75 مشتركاً من الأولاد والفتيات، وكان الناتج مبهراً»، مشيراً إلى مواهب فنية يمكن تطويرها والاستفادة من قدراتها الفنية، وتعتبر هذه الورش النواة الرئيسية لنشاط جمعية طحانوب فى الوعى والبناء الثقافى، كأحد المحاور الأساسية التى تسهم بها فى تنمية المجتمع المحلى، فعمل الجمعية يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هى: الوعى الصحى، والوعى والبناء الثقافى، والتدريب والتأهيل.

وبحسب مشرفى النشاط الثقافى بالجمعية، فإن المكتبة تسعى فى الفترة المقبلة إلى زيادة الأنشطة والبرامج فى المجالات المختلفة لبناء الثقافة والوعى اللازمين لبناء أجيال تؤمن بقدراتها وتثق فى مهاراتها ولديها القدرة على الاندماج ومواكبة تطورات العصر، ما يسهم فى تنشئة جيل يمكنه النهوض بمصرنا الحبيبة.