«صناع السعادة» يحتفلون برأس السنة مع مرضى السرطان والأطفال الأيتام

يتنقلون بخفة وسط شوارع شبرا، أحدهم يرتدي زي بابا نويل وآخر يتقمص شخصية البلياتشو بينما الأخير يرتدي البالطو الأبيض، ينشرون البهجة والسعادة على المارة في الشوارع بمناسبة بدء العام الجديد 2023، متمنين أن تدوم السعادة على وجوه الأهالي، لم يقتصروا على ذلك فقط، بل أدخلوا البهجة على أطفال دور الأيتام والمستشفيات الخاصة بمرض السرطان وغيرها.

الشخصيات المعروفة في الاحتفالات العامة

قبل سنوات قصيرة، اتخذ هؤلاء الشباب هدف إسعاد الآخرين أمامهم دائما وهمهم الوحيد، كانوا يستغلون المناسبات العامة في نشر البهجة والسعادة على الأهالي والأطفال، لذلك استعد هؤلاء الشباب لتأدية طقوسهم المعروفة في المناسبات، وارتدى كل منهم الزي الخاص به، وبدأوا في التجول وسط الشوارع ودور الرعاية والمستشفيات لنشر السعادة والبهجة على سكانها.

أبرز شخصيات رأس السنة في نشر السعادة

المهندس شادي، لُقب بـ«الدكتور شيكو» لتقمصه الدائم لهذه الشخصية، وصديقيه طارق وجون، اللذان تقمصان شخصيتي «بابا نويل والبلياتشو»، فضلا عن الفريق التطوعي المرافق له دائما في نشر البهجة والسعادة على وجوه الآخرين والأطفال المتواجدين في دور الرعاية والمصابين في المستشفيات والمعاهد، حسب سعيد أحد أعضاء الفريق التطوعي «صناع السعادة»، خلال حديثه مع «الوطن».

«أهم شيء في حياتنا هي سعادة الآخرين، ليس فقط رأس السنة، بل طوال السنة خاصة مع مرضى السرطان من الأطفال، وكبار السن في دار المسنين، ودور الأيتام» حسب ما ذكره «سعيد»، موضحا أن مجرد رؤية فرحة الناس وضحكتهم على وجوههم أمر كاف بالنسبة لهم.

مقولة اقتدى بها شباب «صناع السعادة»

«الابتسامة في وجه أخيك صدقة».. مقولة اقتدى بها الشباب وفريقهم التطوعي، في نشر البهجة والسعادة على وجوه الأهالي والأطفال وخاصة مرضى السرطان، ودور الرعاية، «إحنا دايما متعودين نحتفل مع أهالينا سواء في الشوارع أو المستشفيات ودور الرعاية بالمناسبات، ومفيش أحلى من أننا نبدأ سنة جديدة وسطهم ووسط فرحتهم بالشخصيات».